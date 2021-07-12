Demet Akalın, Bodrum'u salladı
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Demet Akalın, Bodrum'u salladı

Demet Akalın, Bodrum'u salladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Demet Akalın yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan Demet Akalın yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Bodrum'un gece hayatının kalbi olan Gümbet barlar sokağında bir gece kulübünde sahne aldı. Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Akalın şarkılarını seslendirirken Okan Kurt ise eşinin şarkılarına Dj'lik yaptı. Pasha'da sahne alan Akalın'ı dinlemeye gelen hayranları bir an olsun yerinde duramadı. Telefonları ile Demet Akalın'ı çekmek için bir biriyle yarışan hayranları o anları ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan gece kulübü konsere sınırlı sayıda yerli ve yabancı turist aldı. Pandemi kuralları nedeniyle Akalın hayranlarının bazıları ise gece kulübü yarı kapasiteli çalıştığı için dışardan konseri dinlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın 23.45'te sahneden indi. - MUĞLA

Demet Akalın, Bodrum'u salladı
Demet Akalın, Bodrum'u salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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