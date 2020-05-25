Demet Akalın: Ben bayağı müsrifmişim Tüm dünyaya kabus gördüren corona virüs salgını sebebiyle kendisini önlem amaçlı olarak karantinaya alan şarkıcı Demet Akalın, bu süreçte öğrendiklerini açıkladı.

"Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun' diye. Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendileri bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar.