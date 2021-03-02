Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?
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Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?

02.03.2021 05:08 | Son Güncelleme: 02.03.2021 05:12
Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?

Demet Akalın 'bebek plasentası yedi' iddialarını daha fazla dayanamadı ve cevap verdi. Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?

Pop müziğin en çok dinlenen şarkıcılarından Demet Akalın son dönemlerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Güzelliğiyle gündeme oturan Demet Akalın soru yağmuruna tutuldu ve 'plasenta yedi' iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialara ateş püsküren Demet Akalın yanıt verdi. Peki, Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?

DEMET AKALIN BEBEK PLASENTASI YEDİ Mİ?

Demet Akalın sosyal medya hesabından 'plasenta yedi' iddialarına yanıt verdi. Demet Akalın, 'Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." diyerek iddiaları yalanladı.

Demet Akalın bebek plasentası yedi mi? Bebek plasentası nedir? Demet Akalın ne dedi?

BEBEK PLASENTASI NEDİR?

Plasenta anneyle bebek arasındaki besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapıdır. Plasenta yeni hücre gruplarının yani dokuların oluşması için gerekli olan besinleri ve oksijeni özenle seçer ve bunları bebeğe taşırken, atık maddeleri ayırarak onları da annenin vücuduna gönderir.

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