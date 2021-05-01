Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...
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Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...

Demet Akalın ameliyat oldu! İşte son durumu...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir göğüs ağrıları yaşayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, dün ameliyat oldu. 4 saatlik bir ameliyat geçiren Akalın, hastane odasından fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Hafta içi her gün 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programını sunan Demet Akalın, dün sessiz sedasız gittiği hastanede ameliyat oldu. Bu sabah hastane odasından paylaşım yapan Akalın, bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

AMELİYAT 4 SAAT SÜRDÜ

Demet Akalın, hasta yatağında çektiği bir fotoğrafı paylaşarak "Dün 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Göğüs ağrılarından kurtaran Aylin hocama teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın rahatsızlığını tam olarak ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

"HERKESİN EVİ VAR VALLA"

Şarkıcı Demet Akalın, ameliyata girmeden önce tatil beldeleri ve memleketlerine gidenlere sert çıkmıştı. Akalın, "2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine gitti. Kimse param yok demesin. Herkesi evi var valla. Bu yazı da kısıtlamalarla geçirirsek isyan ederim" demişti.

Kaynak: Snob Magazin

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