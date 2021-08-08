Demet Akalın: Allah bir daha yaşatmasın

Orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı.

Orman yangınlarında etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları düzenleyen şarkıcı, "Gerçekten kaç gündür neler yaşadık, neler gördük. Çok üzgünüm, ciğerlerimiz yandı. Allah bir daha yaşatmasın, devam eden yangınlarda inşallah en kısa sürede söner ve insanlar rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

Bir arkadaşının doğum günü için alışverişe geldiğini söyleyen Akalın, yeni otomobilinin direksiyonun başına geçti. Muhabirlerin, "Hayırlı olsun" dileklerini kabul eden Akalın, "Arkadaşlar iki aracımı sattım ve bu yeni arabayı aldım ama araç seçimini Okan yaptı. Konserlere bununla gideriz falan diyerek beni kandırdı ama ben pek sevmedim. Yaz sezonu geçsin değiştireceğim" dedi. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan aracına binen Akalın, alışveriş merkezinden ayrıldı.

Son günlerde yaşadığımız orman yangınlarıyla ilgili Demet Akalın, yardım için elini taşın altına koydu. Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan yaşlı teyze için harekete geçti.

"TEYZEMİ BULDUM"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı.

En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.

"KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Hürriyet