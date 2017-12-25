Demet Akalın'a "Çok mu Aradınız?" Dediği Sunucudan Yanıt: İşine Bak

Demet Akalın'a "Çok mu Aradınız?" Dediği Sunucudan Yanıt: İşine Bak

Sunucu Dilay Korkmaz, kendisi için "Starlife bu kızı çok aramış?'' diyen Demet Akalın'a "Herkes işine baksın. Allah kötü kalplilerden korusun" sözleriyle cevap verdi.

Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz, kendisi için ''Bu kızı çok mu aradınız?'' diyen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"HERKES İŞİNE BAKSIN"

Sunucu Dilay Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun'' ifadelerini kullandı.

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.

1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.

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YORUMLAR (26)

  • BŞR:
    X: BÜŞRA DEĞİL BEŞİR. . . . KİMİN KISKANÇ OLDUĞU ORTADA . . . NE İSTİYR MİLLETTEN ONA BUNA SARIP DURUYOR. . AMAÇ NE, GÜNDEMDE KALMAK
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  • ŞENTÜRK YILMAZ:
    Demet akalında herşeye maydanoz oluyor birşeyede karışma yorum yapma şarkılarını söyle
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  • ALBATROS:
    Hani Derler Ya Meyve Veren Ağacı Taşlarlar.Khk ler Açıklandı Ve Bazı Artistlerimizden Şikayet Karalama,Demet Başlamış Sunucumuza Taş Atmaya Dilayda Ağzının Payını Vermeden Durmaz Lakin Vermiştir.Sanat Camiamız Böyle Dedikoduyla Ünlerine Ün Ceplerine Para,Lakin Artist Pardon Siyaset Camiamızdaki Bazı Siyasetçiler Ve Muhaliflerimizde Devletimiz Tarafından Yapılan Hizmetlere Kaka Demekle Ünlü Olup Seçimden Oy Koparacaklar Ama Bazen Tam Tersi Olup Böyle On Beş Senede İkdidar Yüzünü Göremezler Koyunlarımız Ve Hayınlarımız.
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    SAYGI.: Sana cidden saygı duyuyorum. Önce her konuyu siyasete. Sonra her konuyu ana muhalefet partisi ve başkanına bağlayan kitleye onların dilinden eşlik ediyorsun. Ama bu zekice protesto yine onların anlamayacağı dilden. Yine de çok saygı duyuyorum. Gezi direnişindeki Duran Adam''ı hatırlatıyor bu yaptığın. Keşke anlayan olsa.
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    ........: malbatros
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    RACO: çocuk ressammış kızın fotosunu çizmiş böyle tam kızın aynısı gibi olmuşkız demiş ne kadar insanın aynısını çizebilen fotokopici bir erkek sonra çıkmışlar.
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  • DERYA EFE:
    ah demet sana ne oldu sanane kimin sundugundan gundem den dusmeme delisi olmus onune gelene sariyosun yaww
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  • DORU ADLM :
    Yerinde bir cevap vermis demete almls agzlnln paylnl insalah akllanlr ona buna saldlrmaz artlk demode odun demet
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  • ADINIZI YAZIN:
    Dilay, Allah kıskanç insanlardan korusun. . . İşin hayırlı olsun. . . . Başarılar. . . Cevap bile verme böylelerine. . . sen cevabını işene sarılarak ve iyi yaparak ver. . . .
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  • HALİL24:
    demet akalın kim neci bu ne oldugu bellı olmyan bırı benım gözumde.hem saygısız hem ukala kendını bırsey zanneden bir tip. diay hanımın meslegı bellı en azından ALLAH yolunuda bahtınıda açık etsin hem ne demısler reklamın ıyısı kotusu olmaz buda reklam olmus dılay hanım ıcın
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  • JNG:
    hiç cevapta vermemeliydi.. böylelerini adam yerine koyupta bişiler söylemeye gerek yok.. demet koca karı gibi akşama kadar tv izleyip milleti eleştiriyo..
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