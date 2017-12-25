Demet Akalın'a "Çok mu Aradınız?" Dediği Sunucudan Yanıt: İşine Bak
Sunucu Dilay Korkmaz, kendisi için "Starlife bu kızı çok aramış?'' diyen Demet Akalın'a "Herkes işine baksın. Allah kötü kalplilerden korusun" sözleriyle cevap verdi.
Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunan Dilay Korkmaz, kendisi için ''Bu kızı çok mu aradınız?'' diyen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"HERKES İŞİNE BAKSIN"
Sunucu Dilay Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun'' ifadelerini kullandı.
DİLAY KORKMAZ KİMDİR?
Dilay Korkmaz, 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı. Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.
1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucu Dilay Korkmaz halen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor.
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Az bile demiş eminim başkası olsa cirkinlesirdi. Yine olgun kizmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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Demet Akalından gençliğinden Dilay korkmaz çok güzel daha güzelCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hadi sen git işine de herkes kendi işine...!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Demete çok güzel cevap vermis isine baksınCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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X: BÜŞRA DEĞİL BEŞİR. . . . KİMİN KISKANÇ OLDUĞU ORTADA . . . NE İSTİYR MİLLETTEN ONA BUNA SARIP DURUYOR. . AMAÇ NE, GÜNDEMDE KALMAKCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Demet akalında herşeye maydanoz oluyor birşeyede karışma yorum yapma şarkılarını söyleCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Ablam sert çıktı yakışırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Demet Hanim Senin hic isin gücün yokmu sen Kendi yorumunu yapCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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kız 1990 doğumlu tabiki kıskanırCevap Yaz 17 Yayından KaldırBŞR: NEFRET EDİYORUM BU KARIDAN. . . KISKANÇ GICIK.2 Yayından Kaldır
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Hani Derler Ya Meyve Veren Ağacı Taşlarlar.Khk ler Açıklandı Ve Bazı Artistlerimizden Şikayet Karalama,Demet Başlamış Sunucumuza Taş Atmaya Dilayda Ağzının Payını Vermeden Durmaz Lakin Vermiştir.Sanat Camiamız Böyle Dedikoduyla Ünlerine Ün Ceplerine Para,Lakin Artist Pardon Siyaset Camiamızdaki Bazı Siyasetçiler Ve Muhaliflerimizde Devletimiz Tarafından Yapılan Hizmetlere Kaka Demekle Ünlü Olup Seçimden Oy Koparacaklar Ama Bazen Tam Tersi Olup Böyle On Beş Senede İkdidar Yüzünü Göremezler Koyunlarımız Ve Hayınlarımız.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırSAYGI.: Sana cidden saygı duyuyorum. Önce her konuyu siyasete. Sonra her konuyu ana muhalefet partisi ve başkanına bağlayan kitleye onların dilinden eşlik ediyorsun. Ama bu zekice protesto yine onların anlamayacağı dilden. Yine de çok saygı duyuyorum. Gezi direnişindeki Duran Adam''ı hatırlatıyor bu yaptığın. Keşke anlayan olsa.Yayından Kaldır........: malbatros1 Yayından KaldırRACO: çocuk ressammış kızın fotosunu çizmiş böyle tam kızın aynısı gibi olmuşkız demiş ne kadar insanın aynısını çizebilen fotokopici bir erkek sonra çıkmışlar.1 Yayından Kaldır
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SENİ ÇOK MU ARAMIŞLAR ACABA ÇOK MERAK EDİYORUM. . ALLAH''IN AÇGÖZLÜSÜ. . .Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırX: KISKANÇ BÜŞRA HAHAHAHAHAHAHHA1 2 Yayından Kaldır
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ah demet sana ne oldu sanane kimin sundugundan gundem den dusmeme delisi olmus onune gelene sariyosun yawwCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Yerinde bir cevap vermis demete almls agzlnln paylnl insalah akllanlr ona buna saldlrmaz artlk demode odun demetCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Dilay, Allah kıskanç insanlardan korusun. . . İşin hayırlı olsun. . . . Başarılar. . . Cevap bile verme böylelerine. . . sen cevabını işene sarılarak ve iyi yaparak ver. . . .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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selam Dilay hanım çok zarif ve çok şıkşınız saygılar ve sevgilerleCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ne pis cirkef kiskanc karisin demetCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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demet akalın kim neci bu ne oldugu bellı olmyan bırı benım gözumde.hem saygısız hem ukala kendını bırsey zanneden bir tip. diay hanımın meslegı bellı en azından ALLAH yolunuda bahtınıda açık etsin hem ne demısler reklamın ıyısı kotusu olmaz buda reklam olmus dılay hanım ıcınCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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deymeZ.cevap.vermeyeCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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DEMET Bİ KENDİNE BAKSIN BENCE:)Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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hiç cevapta vermemeliydi.. böylelerini adam yerine koyupta bişiler söylemeye gerek yok.. demet koca karı gibi akşama kadar tv izleyip milleti eleştiriyo..Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır