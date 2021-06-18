Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı

Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Demet Akalın'ın "Gölge" adlı şarkısının klibini tartışmaların odağındaki Paramount Otel'de çektiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Suç örgütü kurduğu belirtilen Sedat Peker'in gündeme getirmesinin ardından SBK Holdaing'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kalan pek çok isim gündeme geldi.

Otelde kaldığı ortaya çıkan Veyis Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler'in isimlerinin ardından şarkıcı Demet Akalın'ın 2015'te yayınlanan Gölge adlı şarkısının klibini de bu otelde çektiği ortaya çıktı.

Odatv'nin edindiği bilgiye göre Demet Akalın'ın klibi çektiği dönem Sezgin Baran Korkmaz otelin sahibi değildi.

Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı
Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı
Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Emel Sayın Acun Ilıcalı
Spor Gareth Bale Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet Akalın'ın Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 20:20:32. #1.13#

title