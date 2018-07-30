Demet Akalın 10 yıllık elbisesiyle sahneye çıktı... Giyim tarzını eleştirenlere ateş püskürdü

MUĞLA - Bodrum'da sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, giyim tarzını eleştirenlere cevap vererek"Eskiden bana laf eden ablaların hepsi pahalı pahalı giymeye başladı" dedi. Akalın'ın, 10 yıllık eski bir elbise tercih ederek sahne alması ise şaşırttı.

Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha Club'ta konser veren Demet Akalın, izdihama neden oldu. Biletlerin tamamen tükendiği gece kulübünde adım atacak yer kalmadı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Demet Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkı aralarında espri yaparak sevenlerine takılan Akalın'ın oldukça keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.

Konser öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, "Haftanın 3-4 günü Bodrum'da sahne alıyorum. Dolu da geçiyor maşallah. Bugün Pasha da tüm yerlerimiz öğleden bitmiş. Sağ olsunlar sevenimiz çok." dedi.

Geçen hafta giydiği çizmeleri çok konuşulan Demet Akalın, muhabirlerin sorduğu, "bu hafta da takılar mı çok konuşulacak?" sorusuna "Takılara çok para verdim. Sevmediğiniz marka. Yüzüklerim çizmelerini giydiğim markadan. Bileklik de doğum günümde kocamın hediyesiydi." diye konuştu.

Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı

"Elbiselerine yaptığınız harcamaların haber olmasından rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna ise Demet Akalın, "Beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü ben kazandığımı yine kendime yatırıyorum. Dinleyicime saygım var. Şimdi herkes pahalı giyiniyor. Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı, eskiden çok laf eden ablalar. Hepsi pahalı pahalı giyiniyor. Bence güzel de oluyor. Dün bir köşe yazarı bir moda yazısı yazmış, 'Siz ne kadar kıyafetlerini beğenmeseniz de Demet Akalın tarzı var' diye. Ben yıllardır aynı markayı giyiyordum. Ben de dünya starlarının giydiği şeyleri giymeye dikkat ediyorum. Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz. Elbisem zaten eski bir elbise. Baksana ütüledim, mis. En az 10 senelik. Adamlar öyle bir yapıyor ki, 10 sene sonra bile modası geçmiyor. Takıyla, makyajla süslüyorum." ifadelerini kullandı.

Biz çocuğumuzun yanında öpüşmüyoruz

Kızı Hira'dan da bahseden Demet Akalın, "Ben aklı başında bir anneyim, aklı başında bir babası var. Biz çocuğumuzun yanında öpüşmüyoruz bile. Biz anne baba olarak, normal anne baba olarak kızımızın, evladımızın yanında öpüşmüyoruz. Onun için gece gelmiş, bizim yanımızda. Annesinin babasının yanında. Her zaman olan bir şey değil. Kırk yılda olan bir şey. Onun için tüm eleştirilere açığım, istedikleri kadar konuşsunlar. Ben haftanın 4-5 günü çalışıyorum. Normalde bu saatlerde uyuyor. Ama bugün uyumadı, gideceğimi anladığı için ağladı. Kıyamadım, o yüzden de geldi. Birazdan babasıyla eve kaçar. Hafta arası İstanbul'a gidip gelemiyorum, onu da götürmek istemiyorum. Burayı baz aldığım için gündüzleri hep evladımlayım. Onun istediği şekilde otelleri, lunaparkları her tarafı dolanıyoruz. Onun için kimse bir şey diyemez. Tüm anne babalar için evlat en hassas konudur." diye konuştu.

Bodrum'da yorgun kalkmıyorum

Bodrum'un havasının insanı yormadığından da söz eden ünlü sanatçı, "Bodrum'un çok enteresan bir havası var. Hani diyorlar ya, 'burada 21 günde kanın değişiyor.' Burada ne kadar geç yatsan da 08.00-09.00'da kalkıyorsun, hiçbir yorgunluk, halsizlik olmuyor. İstanbul'un havasından mıdır, neminden midir nedir, orada daha yorgun kalkıyorsun. Burada Allah'a şükürler olsun yorgun kalkmıyorum." şeklinde konuştu.