Demet Akalın 10 yıllık çalışanından şikayetçi
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Demet Akalın 10 yıllık çalışanından şikayetçi

Demet Akalın 10 yıllık çalışanından şikayetçi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hakan Günver'in borç aldığı 50 bin lirayı ödemediği gibi yaptığı açıklamalarla onurunu ve saygınlığını zedelediğini belirten Akalın, koruma kararı verilmesini talep etti.

Hakan Günver'in borç aldığı 50 bin lirayı ödemediği gibi yaptığı açıklamalarla onurunu ve saygınlığını zedelediğini belirten Akalın, koruma kararı verilmesini talep etti.

Ünlü şarkıcının avukatları şu açıklamayı yaptı:

"Demet Akalın hakkında 'ekibin parasında gözü olan bir zihniyet' diyerek gerçek dışı hakaretlerde ve iftiralarda bulunmuştur. Mesajları çirkin bir şekilde çarpıtan Hakan Günver'in bu eylemi nedeniyle Demet Akalın'ın şöhretine ağır saldırılar gerçekleşirmiştir. Bu nedenle Günver'den şikayetçiyiz."

Kaynak: Hürriyet

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