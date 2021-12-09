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Demet Akalın'ın Tarzı Yine Odakta

Demet Akalın'ın Tarzı Yine Odakta
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Demet Akalın, her çarşamba Türkiye'nin starlarını ağırlayan, Ankara'nın yeni eğlence mekanı W Club'ın sahnesindeydi.

Demet Akalın sahneye, geçtiğimiz haftadan beri çok konuşulan çorap çizmesiyle yaptığı yeni kombiniyle çıktı. Geçtiğimiz hafta "babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış" eleştirileri alan Akalın, HaileyBieber'in verdiği pozlarla karşılaştırılmıştı. Akalın, bu kez sosyal medya hesabında da sahnede de çorapları kullanış tarzından ödün vermedi ama, iddiasında devam etti.

"Çizmelerin orijinali 149 bin liraymış"

Konseri sırasında sıkça izleyiciyle sohbet eden Akalın, çorap çizmelerini soran bir hanımefendiye "Çizmelerin orijinali 149 bin liraymış, haberim yok ben internetten aldım" dedi. Sahnede şampanya yağmuruna tutulan Akalın, "Dolar 20 TL olacakmış, her şeye zam geliyor bana da zam geldi" diyerek espri yaptı.

Demet Akalın'ın Tarzı Yine Odakta

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