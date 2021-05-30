Demet Akalın'dan Seda Sayan'a şok yorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Demet Akalın'dan Seda Sayan'a şok yorum

Demet Akalın'dan Seda Sayan'a şok yorum
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Demet Akalın, bir senedir Alişan'la yaptığı programın final yapmasının ardından kendilerinin yerine Seda Sayan'ın geleceğini iddiası üzerine Sayan'ı engellemişti. Bununla da yetinmeyen Akalın, Twitter'da attığı tweet'le gönderme yaptı. İşte detaylar....

Demet Akalın ile Seda Sayan arasındaki atışma devam ediyor. Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yapmıştı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edilince Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıkmıştı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu. Akalın ise Aynur Aydın'ın attığı tweet'e verdiği cevapla şaşırttı. Aydın'ın, "Kimi sevip değer sersek sonunda mutlaka bir bokluk yapıyor" mesajına Akalın, "Bir de sıvıyor" karşlığını vermesi, Sayan'a gönderme olarak algılandı.

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.

Demet Akalın'dan Seda Sayan'a şok yorum

Kaynak: Snob Magazin

Demet Akalın, yerine getirileceği iddia edilen Seda Sayan'ı Instagram'dan engelledi
Demet Akalın, yerine getirileceği iddia edilen Seda Sayan'ı Instagram'dan engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Antony Blinken Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Hülya Avşar
Spor Ali Koç Enes Ünal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Demet Akalın'dan Seda Sayan'a şok yorum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 12:52:00. #1.11#

title