Demet Akalın'dan Eurovision itirafı
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Demet Akalın'dan Eurovision itirafı

Demet Akalın'dan Eurovision itirafı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Demet Akalın, yıllardır katılmadığı Eurovision Şarkı Yarışması'na artık gitmemiz gerektiğini söyledi. Murat Boz'u öneren şarkıcı, bir hayranının yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti. İşte detaylar...

Demet Akalın, yıllar katılmadığımız Eurovision Şarkı Yarışması'na gitmek istediğimizi söyledi. Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Murat Boz ne sallardı be... Seneye olalım kıskandım ya... Ne güzeller. İmzamı mı toplasak?" diye yazdı. Bir takipçisinin, "Abla biz seni görmek istiyoruz orada" yorumuna şarkıcı, "İngilizce yok oğlum" karşılığını verdi.

Demet Akalın'dan Eurovision itirafı

Kaynak: Snob Magazin

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