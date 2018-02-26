Demet, Aç Gözlü Yakıştırması Yapan Takipçisine Ayar Verdi: S.çıyoruz Yemek de Yemeyelim

Demet, Aç Gözlü Yakıştırması Yapan Takipçisine Ayar Verdi: S.çıyoruz Yemek de Yemeyelim

Demet Akalın, dünyaca ünlü markanın defilesini paylaşıp "Hepsi benim" olmalı deyince takipçisi aç gözlü yakıştırması yaptı. Akalın, "S.çıyoruz yemek de yemeyelim." diyerek karşılık verdi.

Kıyafetlere olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, defile videosu paylaşıp "Hepsi benim olmalı." dedi. Takipçisi "Bir parça kefen bulur muyum diye düşün" deyince Akalın, dayanamayıp cevap verdi.

"S.ÇIYORUZA GELİYOR BU MANTIK"

Demet Akalın'ın takipçisi "Yazık günah ya bu kadar da aç gözlü olunmaz. O gözleri kara toprak doyuracak." deyince ünlü şarkıcı şöyle cevap verdi: "O zaman yemek de yemelim. S.çıyoruza geliyor bu mantık."

İşte Demet Akalın o yorumu:

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YORUMLAR (42)

  • DEĞİRMENİN SUYU...:
    bu kadına sanat camiasında prenses lakabı ile seslenilirmiş. . . çünkü bu lakap ona üyesi olduğu illuminati tarafından verilmiş. . . . yani bu kadar pahalı şeyleri organlarını satsa sahip olamazdı. . .
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  • EMİNE:
    Yorumcular Demet''in profilini çok güzel çizmişler, bir şey eklemeye gerek yok. Merak ettiğim nokta bu çirkin sözlü habere neden yer verildiği. Kocasının zenginliğinden otlanan bu yaratığı hala sahneye çıkarıp para veriyorlar. Yazıklar olsun.
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