Demet, Aç Gözlü Yakıştırması Yapan Takipçisine Ayar Verdi: S.çıyoruz Yemek de Yemeyelim

Kıyafetlere olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, defile videosu paylaşıp "Hepsi benim olmalı." dedi. Takipçisi "Bir parça kefen bulur muyum diye düşün" deyince Akalın, dayanamayıp cevap verdi.

"S.ÇIYORUZA GELİYOR BU MANTIK"

Demet Akalın'ın takipçisi "Yazık günah ya bu kadar da aç gözlü olunmaz. O gözleri kara toprak doyuracak." deyince ünlü şarkıcı şöyle cevap verdi: "O zaman yemek de yemelim. S.çıyoruza geliyor bu mantık."

İşte Demet Akalın o yorumu: