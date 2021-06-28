DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi

DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (DEMESKO) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (DEMESKO) olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Bülent Günay tekrar güven tazeledi.

Pandemi nedeniyle normal süresinde gerçekleştirilemeyen Toptan Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nin (DEMESKO) olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Dernek binası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğun sağlanmasının ardından seçime geçildi. Seçimlere tek liste ile giren önceki dönem dernek başkanı Bülent Günay, üyelerinin de desteğiyle güven tazeleyerek tekrar başkan oldu. Seçimlerin divan başkanlığını önceki dönem dernek başkanı Halil Öztürk gerçekleştirirken katip üyeliklere ise Hayati Gürcan ile Abdil Şener getirildi.

Derneğin geride kalan dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Bülent Günay, "Hal esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet üretebilmesi ve daha çok kazanç elde edebilmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Esnaflar olarak pandemi sürecinde çok zor günler geçirdik. İnşallah önümüzdeki süreç hepimiz için daha hayırlı olur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimlerde mevcut Başkan Bülent Günay'ın hazırladığı liste dışında aday çıkmadı. Kullanılan oyların tamamını alan mevcut Başkan Günay, yeniden göreve seçilerek güven tazeledi. Demokrasi havasında gerçekleşen seçimler sonrasında yönetim kurulu üyeliklerine Bülent Günay, Muhammet Alan, İbrahim Arapaslan, Hüseyin Bayındır, Oktay Akkaya, Fatih Ballı ve Halil Üzüm getirildi. - DENİZLİ

DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DEMESKO'DA Bülent Günay güven tazeledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:41:11. #1.16#

title