Demek çocuğunuz yeşilin ingilizcesini biliyor, bravo. Peki ya kokusunu?

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47 Bin Metrekare Yeşil Alan Park Mozaik'te!

Ankara'nın Tepe ve Mesa gücüyle fark yaratan projesi Park Mozaik, yemyeşil peyzajı, renkli tasarımı ile konforlu, keyifli ve farklı yaşam olanakları sunan benzersiz konseptiyle dikkat çekiyor.

Yaşamkent'i, adına yakışan bir yaşam bölgesi yapmaya başlayan Park Mozaik, 75 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde kurulu 2+1'den, 6+1'e kadar uzanan geniş bir yelpazede sunduğu yaşam olanaklarıyla büyük ilgi görüyor. Özgün peyzajı, özel temalı 9 meydanı, avluları, spor alanları ve farklı zevklere hitap eden çeşitliliğiyle yaşamı mutluluğun renkleriyle buluşturuyor.

Mahalle dokusunu hissettirecek şekilde tasarlanan Park Mozaik, ailelere komşularıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri ortak yaşam alanları da sunuyor. 50 bin metrekareye yakın tematik alana sahip Park Mozaik'te; Sanat Merdivenleri, Canlı Meydan, Aromatik Meydan, Yaşam Meydanı, Okuma Meydanı, Mozaik Yol, Mistik Meydan, 1001 Dilek Meydanı ve Macera Adası gibi farklı konseptlerde tam 9 tematik meydan bulunuyor.

Tüm bu olanaklarının yanı sıra merkezi lokasyonda bulunan Park Mozaik, şehrin tüm olanaklarına kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Bölgesinde yer alan özel okul, devlet okulu ve hastanelere birkaç dakika uzaklıkta yer alan Park Mozaik'te, metro ve yeni yapılan anayollarla da şehir merkezine kolayca ulaşmak mümkün.

Park Mozaik'te 2+1 dairelere 2.500 TL'den, 3+1 dairelere 3.100 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilirsiniz.

Detalı bilgi için tıklayın. www.parkmozaik.com.tr