Demba Diallo Manisa FK'da
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Demba Diallo Manisa FK'da

Demba Diallo Manisa FK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Malili hücum oyuncusu Demba Diallo'yu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Malili hücum oyuncusu Demba Diallo'yu kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Mali Milli Takımı'nda forma giyen Demba Diallo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Demba Diallo, "Kariyerim için önemli bir takımdayım. Manisa Futbol Kulübü, hedefleri ve projeleri olan önemli bir kulüp. Takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Takımımla birlikte iyi bir sezon geçirip hedefimiz olan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Demba Diallo'nun genç ve önemli bir yetenek olduğunu belirterek, oyuncuya başarı dileklerini ilettiler.

Yeni transfer Demba Diallo kimdir?

Demba Diallo, 13 Ekim 2000 yılında Mali'de dünyaya geldi. Stade Malien takımında profesyonel kariyerine başlayan 20 yaşındaki genç oyuncu Mali Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Demba Diallo, Mali Milli Takımı forması ile Afrika Uluslar Şampiyonası'nda 6 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. - MANİSA

Demba Diallo Manisa FK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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