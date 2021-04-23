Demba Ba oruç yüzünden mi gitti?
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Demba Ba oruç yüzünden mi gitti?

Demba Ba oruç yüzünden mi gitti?
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kadroya alınmayan Başakşehirli futbolcu Demba Ba'nın sözleşmesinin oruç yüzünden feshedildiği iddia edildi.

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kadroya alınmayan Başakşehirli futbolcu Demba Ba'nın sözleşmesinin oruç yüzünden feshedildiği iddia edildi.

Süper Lig'de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Senegalli yıldız Demba Ba'yı kadroya almaması tartışma konusu olmuştu. Maçın ardından yaşanan süreçte ise Başakşehir ile Demba Ba'nın yolları ayrıldı. Yıldız futbolcunun oruç konusunda Kocaman ile tartıştığı ve ayrılık nedeninin yaşanan tartışma olduğu iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın konuyla ilgili bugün kaleme aldığı yazı şöyle:

"Önceki gün Başakşehir'in Demba Ba ile olan sözleşmeyi tek taraflı feshetmesinin arkasındaki şüphe dün sosyal medyanın konusuydu. Fenerbahçe maçından önce Demba Ba'nın kadroda bulunmamasına teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu bir tercih" diyerek cevap vermişti. Sözleşmesinin feshinden sonra sosyal medya hesabından ağzına fermuar çekilmiş bir resim paylaşan tecrübeli golcü ilk mesajını buradan verdi. Hemen herkes bunun 'Ayrılık konusunda konuşmayacağım' anlamına geldiğini düşünmüştü.

Tartışma yaşandı

Ancak işin aslının başka olduğu iddia edildi. Demba Ba'nın Fenerbahçe maçından önce Kocaman'la oruç konusunda tartıştığı öğrenildi. Orucunu asla bırakmayacağını belirten Senegallinin sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Demba Ba'nın Türkiye'ye gelişinde büyük rol oynayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de dün yaptığı açıklamalarda "Demba Ba'yı iyi tanırım. Onurlu ve gururlu bir futbolcu. Fenerbahçe maçında oynamamasını garipsedim. Eğer bir şey varsa umarım Demba Ba çıkar açıklama yapar" ifadelerini kullanmıştı.

Kocaman'la tek 90 dakika

Demba Ba, Kocaman göreve geldikten sonra 11 maçta sadece 403 dakika forma giyebildi. Senegalli 11 maçta 90 dakikayı sadece bir kere çıkarırken, bir kerede 80. dakikada oyundan alındı. Kocaman kararı için, "Tamamen benim futbola bakışımla ilgili bir durum" açıklaması yaptı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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