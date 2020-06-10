Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti
Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti.
10.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:27
Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, dün gece hayatını kaybetti.
Turuncu lacivertli takımın golcü oyuncusu Demba Ba'nın Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, hayata gözlerini yumdu. Tecrübeli futbolcu, babasının cenazesine katılmak için ülkesi Senegal'e giderse, Türkiye'ye döndüğünde ligler başlamış olacak ve 14 gün ev karantinasına girmek zorunda kalabilir.
Kaynak: DHA