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Demba Ba lig tarihine geçti

Şampiyon Medipol Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Demba Ba lig tarihine geçti
21.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:55

Şampiyon Medipol Başakşehir'in golcüsü Demba Ba, Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu olarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir oldu. 2014 yılında kurulan kulüp, kısa süre içinde ilk şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Turuncu-lacivertlilerin bu başarıdaki önemli etkenlerden biri de kadrosunda bulundurduğu kaliteli oyuncular. Demba Ba, Robinho, Visca, Clichy, Skrtel gibi Avrupa futbolunda yer edinmiş isimlere sahip olan İstanbul ekibinde söz konusu futbolcuların yanı sıra kadronun geri kalanının da ortaya koyduğu kaliteli oyun ve sahadaki birliktelik de şampiyonluğun şifrelerinden.

Attığı gollerle Başakşehir'e önemli puanlar kazandıran Demba Ba içinse bu şampiyonluk ayrı bir önem taşıyor.

Süper Lig tarihine geçti

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua, Göztepe gibi takımlarda top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir'de adeta ikinci baharını yaşıyor. Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yoğun çalışmalar sonucunda sahalara tekrar dönen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı haline geldi. 2019-2020 sezonunun ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen tecrübeli santrfor, daha sonra formunu yakalayarak 27 maçta 12 gol, 4 asist ile katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda 2 golü, Avrupa Ligi'nde de 2 asist bulunan Ba, aynı zamanda şampiyonluk ipini göğüsleyen Başakşehir ile adını Türk futbol tarihine de yazdırdı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran ve aynı başarıyı Başakşehir'le de tekrarlayan Senegalli golcü, Süper Lig'de iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış beşinci yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.

Süper Lig tarihinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşamış yabancı oyuncular şöyle:

Mirsad Kovacevic

1985-1986 Beşiktaş

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

Elvir Bolic

1992-1993 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

Stjepan Tomas

2003-2004 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

Tomas Zapotocny

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Bursaspor

Demba Ba

2016-2017 Beşiktaş

2019-2020 Başakşehir - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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