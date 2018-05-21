Demba Ba Çin'den Gelen 12 Milyon Dolarlık Teklifi Kabul Etti

Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen ancak son anda Çin'den teklif alan Demba Ba, 2 yıl için kendisine önerilen 12 milyon dolara 'Evet' dedi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIĞI BELİRTİLİYORDU

Devre arasında Shangai Shenhua'yla olan sözleşmesi sona eren ve sezon sonuna kadar Göztepe'yle anlaşan Ba'nın Beşiktaş'la anlaştığı hatta sözleşmeye imza attığı belirtiliyordu. Yıldız forvet Göztepe formasıyla yarım sezonda 13 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)