Demba Ba Çin'den Gelen 12 Milyon Dolarlık Teklifi Kabul Etti
Beşiktaş'la her konuda anlaşan Demba Ba, sürpriz bir kararla Çin'den gelen 12 milyon dolarlık teklifi kabul etti.
Beşiktaş'la anlaştığı belirtilen ancak son anda Çin'den teklif alan Demba Ba, 2 yıl için kendisine önerilen 12 milyon dolara 'Evet' dedi.
BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIĞI BELİRTİLİYORDU
Devre arasında Shangai Shenhua'yla olan sözleşmesi sona eren ve sezon sonuna kadar Göztepe'yle anlaşan Ba'nın Beşiktaş'la anlaştığı hatta sözleşmeye imza attığı belirtiliyordu. Yıldız forvet Göztepe formasıyla yarım sezonda 13 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)
YORUMLAR (17)
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teknık taktık hoca olarak mı 40 dan sanra anca o olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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hade yallah çine iyi oldu yaşlı bunakdı satenCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ooooooo AZİZ YILDIRIM OLEEYYYCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gomes bu ligde gol kralı oldu hani kadayıfla başa çıkacam adam gibi golcün yok trde laf konuşuyrosunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Peki TFF nin fikoya ceza vermesi gerekmiyor mu? Göztepe BJK maçı öncesinde bunları şimdi konuşmak doğru olmaz ama demba ba yı önümüzde ki sezon kadro da düşünüyoruz diyen karekter yoksunu adama ceza vermeyecek misin tüpçüCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır