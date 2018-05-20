Demba Ba, Beşiktaş'la 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Demba Ba, Siyah Beyazlı kulübe geri döndü. Senegalli oyuncunun Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Demba Ba bu sezon Göztepe formasıyla 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başlamadan Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmu ve kulübüne ciddi bir kazanç getirmişti.

(Fanatik)