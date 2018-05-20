Demba Ba, Beşiktaş'la 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Göztepe ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş taraftarının sevgilisi Demba Ba, Siyah Beyazlı kulübe geri döndü. Senegalli oyuncunun Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.
Demba Ba bu sezon Göztepe formasıyla 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başlamadan Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmu ve kulübüne ciddi bir kazanç getirmişti.
(Fanatik)
YORUMLAR (6)
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sampiyonlar ligi yok bu iş bütçe işi transfer demek borç demek scout ekibi elinde bonservissiz oyuncu araştırıyor. göztepe onun için iyi test oldu . randıman alındı . wagner gider demba ba bizde iyi fayda sağlar.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Gelirse gelsin zaten birşey başaramaz ki ben kendime söylüyorum demba ba oynamaktan başaramazCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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öffffff bombaya bak bjk küçülmeye gidiyo demekkiCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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liğden düşer seneye bu kafaylaCevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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yuvana hoşgeldin BACevap Yaz 11 8 Yayından Kaldır