Demba Ba, Beşiktaş'la 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Göztepe ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Demba Ba, Siyah Beyazlı kulübe geri döndü. Senegalli oyuncunun Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

Demba Ba bu sezon Göztepe formasıyla 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu 2015/2016 sezonu başlamadan Çin'in Shangai Shenhua takımına 13 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmu ve kulübüne ciddi bir kazanç getirmişti.

(Fanatik)

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