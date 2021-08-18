Demans ne demek? Demans anlamı ne?
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Demans ne demek? Demans anlamı ne?

Demans ne demek? Demans anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Demans, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Demans ne demek? Demans anlamı ne? İşte, Demans kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Demans kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Demans anlamı ne? Demans ne demek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DEMANS NE DEMEK?

Demans; hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu tanımlar. Demans tek bir hastalık değildir. Aksine birçok türü vardır. En sık gözlenen türü olan Alzheimer demansı bütün demansların yaklaşık %60 ila %80'inden sorumludur. Bir inme sonucunda oluşan vasküler demans ise en sık gözlenen ikinci demans türüdür.

Demans tanımı ile ifade edilmeye çalışılan hastalıkların bazıları şunlardır.

• Alzheimer hastalığı

• Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• Parkinson hastalığına bağlı demans

• Lewy cisimcikli demans

• Frontotemporal demans

• Creutzfeld-jacob hastalığı

• Normal basınçlı hidrosefali

• Hungtington hastalığı

• Wernike-Korsakoff sendromu

• Tümör

• Menenjitler

• Sifiliz

• AIDS

• Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)

• Hormon hastalıkları (Tiroid bezi hastalıkları, diyabet, böbrek üstü bezi hastalıkları…)

• Kan hastalıkları (Anemi)

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