Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
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Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da emekli resim öğretmeni Pervin Ersöz (82) pandemi döneminde ortaya çıkan, halk arasında 'bunama' olarak tanımlanan demans hastalığının ilerlemesini resim yaparak önledi.

ANKARA'da emekli resim öğretmeni Pervin Ersöz (82) pandemi döneminde ortaya çıkan, halk arasında 'bunama' olarak tanımlanan demans hastalığının ilerlemesini resim yaparak önledi. Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği, Ersöz'ün yaptığı resimleri sergide sanatseverlerle buluşturdu. Emekli öğretmen Pervin Ersöz, "Resim yaptıkça rahatladım. Her şeyi çok çabuk unutuyordum, unutkanlığım hafifledi" dedi.

Etimesgut ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Pervin Ersöz, koronavirüs salgını sürecinde unutkanlık yaşayınca ailesiyle hastaneye başvurdu. Ersöz'e gittiği hastanede, demans hastalığı teşhisi konuldu. Yalnız yaşayan Ersöz, hastalığının ilerlemesini önlemek için resim yapmaya başladı. Yaklaşık 1,5 yılda yağlı ve sulu boya tekniğiyle 20'ye yakın esere imza atan Ersöz, bu sayede hastalığının ilerlemesini önledi. Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği, Ersöz'ün bu çalışmasını öğrenince, kentteki bir iş merkezinde sergi açarak eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sergiye katılan sanatseverler, Pervin Ersöz'ü tebrik etti.

'HASTALIĞI YENMENİN YOLUNU RESİM YAPMAKTA BULDUM'

Emekli resim öğretmeni Pervin Ersöz, uzun yıllardır resim yaptığını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl önce de unutkanlık yaşamaya başladığını ifade eden Ersöz, "Hastalığım unutkanlık. Hastalığı yenmenin yolunu resim yapmakta buldum. Bu süreçte resim yapmaya başladım. Pandemi döneminde de 20 adet resim yaptım. Resim yapmak hastalığımın ilerlemesine engel oldu. Resim yaparak deşarj oluyorum. Resim yapınca kendimi iyi hissediyordum. Bundan sonra da resim yapmaya devam edeceğim. Resim yaptıkça rahatladım. Her şeyi çok çabuk unutuyordum, unutkanlığım hafifledi" diye konuştu.

'HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK'

Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği Kurucu Başkanı Serap Erkoç, "Pervin Ersöz'e dernek olarak ilçe genelinde, sanatseverlerle ilgili çalışma kapsamındaki araştırmalarımızla ulaştık. Kendisiyle ilk sohbetimizde daha önce hiç sergi açmadığını, yaptığı resimlerle sergi açmak istediğini söyledi. Biz de dernek olarak Pervin hocanın bu hayaline sahip çıkarak, hayalini gerçekleştirmek istedik" dedi.

Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi
Demans hastalığının ilerlemesini resimle engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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