Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
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Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı Tabiat harikası Kızılırmak Deltası'nda yanan halinden eser kalmadı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 15 Eylül 2020 tarihinde yaşanan yangında zarar gören 108 hektarlık alan,...

Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı

Tabiat harikası Kızılırmak Deltası'nda yanan halinden eser kalmadı

SAMSUN - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 15 Eylül 2020 tarihinde yaşanan yangında zarar gören 108 hektarlık alan, yangının üzerinden 7 buçuk geçmesinin ardından kendini yeniledi. Yanan bölge yeniden yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü. Yaşam ortamlarının çeşitliliği ve barındırdığı hayvan varlığı ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan ekosistemi olan Kızılırmak Deltası; aynı zamanda Karadeniz'i aşan göçmen kuşların uçuş hazırlığı yaptıkları, uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alan olma özelliğini taşıyor.

Yanan bölge, yangından 7,5 ay sonra drone ile havadan görüntülendi. Bölgede bitkilerin yeninden yeşermeye başladığı gözlemlendi. Yanan halinden eser kalmayan alanda hayvanlar bile otlamaya başladı.

Demir: "Yangının etkisi hemen hemen kayboldu"

Yanan bölgeyi tam koruma altına aldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Galeriç Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl bir yangın çıkmıştı. Bölgede ciddi tedbirler aldık, bölgeyi tam koruma altına aldık. Kendi doğası içerisinde geri dönüşümünü sağlamış oldu. Şu anda yangının etkisi hemen hemen kayboldu. Bu yaz inşallah tamamen kaybolmuş olacak. Orada yangından kaynaklanan o olumsuzluk tamamen giderilmiş olacak" dedi.

Topaloğlu: "Yanan halinden eser kalmadı"

Yanan alan şuanda yağan yağmurlarla, karla birlikte eski haline dönmeye başladığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise "Geçen yıl Kızılırmak Deltası'nda 24 saat içinde peş peşe yangın olayı oldu. Nitekim '3 ay içerisinde yeşermeye başlayacağı, 1 yıl içerisinde de kendini yenileyeceğini' söylemiştik. Yanan bir ormanlık alan değildi, daha çok çalılık alandı. Bu durum bizim için bir şanstı. Az daha önlenemeseydi yerleşim alanlarına girecekti. Yanan alan şu anda yağan yağmurlarla, karla birlikte eski haline dönmeye başladı. Eski halinden eser kalmadı" diye konuştu.

Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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