"Deltacron varyantı" laboratuvar hatası mı?

Güney Kıbrıs'ta ortaya çıktığı iddia edilen Deltacron, bilim dünyasında kabul görmedi. Bilim insanları, sözde varyantın laboratuvardaki analiz sürecinde oluşan kontaminasyondan ibaret olduğunu düşünüyor.Güney Kıbrıs'ta koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının karışımı Deltacron adında yeni bir varyantın ortaya çıktığı yönündeki haberler bilim dünyasında kabul görmedi.

İsviçre Basel Üniversitesi Biyoloji Merkezinden Prof. Dr. Richard Neher, söz konusu bulgunun analiz sürecindeki kontaminasyondan (yabancı madde etkisiyle saflığını kaybetme) kaynaklandığını düşündüklerini belirterek "Bu genomlar büyük ihtimalle yapay" dedi. Virüs varyantlarıyla ilgili önde gelen uzmanlardan olan Neher, söz konusu örnekte "Delta genom dizilimleriyle bağlantılı olarak gözlemlenen Omicron mutasyonlarının tümünün tek bir DNA dizisi ile ilgili olduğunu ve kontaminasyona çok açık olduğunu" kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maria van Kerkhove de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, deltacron ya da griple koronavirüs karışımı olduğu söylenen flurona, flurone gibi terimlerin virüs ve varyant kombinasyonlarıymış izlenimi yarattığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek bu sözcüklerin kullanılmamasını istedi. DSÖ yetkilisi, "Deltacron'un muhtemelen dizileme sırasında oluşan bir kontaminasyon olduğunu" kaydetti.

Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Sigma TV'de Kıbrıs Üniversitesinden Leontios Kostrikis ile yapılan bir röportaja dayandırılan haberlerde, Omicron ve Delta karışımı Deltacron varyantından 25 vakaya rastlandığı belirtilmişti.

Basel Üniversitesinden Prof. Dr. Richard Neher, rekombinasyonlar (genetik çeşitlenme) kaydedilebileceğini, ancak henüz bu tür varyantların büyük patlamalar şeklinde görülmediğini belirterek "Kıbrıs'taki genomların rekombinasyon olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Yunanistan Koronavirüs Kriz Masasından salgın hastalıklar uzmanı Gikas Magiorkinis de Kıbrıs Üniversitesinden Kostrikis'in çıkarımlarının yanlış olduğunu belirterek "İlk analizler, laboratuvardaki bir teknik hatadan kaynaklandığını gösteriyor" dedi.

dpa/BK,TY

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