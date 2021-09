Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da can kayıpları sürüyor

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı tam kapanma uygulamalarıyla yürütülen mücadeleye rağmen son 24 saatte 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkenin diğer eyaletlerinde yeni can kaybı yaşanmazken Delta varyantının en fazla vaka sayısı ve can kaybına neden olduğu Yeni Güney Galler'de (NSW), 8 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 193'e çıktı.

Son 24 saatte 1220 kişinin Kovid-19'a yalanlandığı NSW, vaka sayısında ilk sırada yer alırken tam kapanmanın uygulandığı Victoria eyaletinde 246, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 19 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Salgına karşı eyalet sınırlarının kapalı tutulduğu Avustralya'nın diğer eyaletlerinde yeni vaka kaydedilmedi.

Ülkede Kovid-19'dan can kaybı 1052'ye çıktı

Yaklaşık 3 aydır yürürlükteki tam kapanma ve geceleri sokağa çıkma yasağına rağmen NSW'de yaşanan can kayıplarıyla, Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'ün ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana, 64 bin 624 Avustralyalı virüse yakalandı.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre toplam 28 bin 125 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, 219'u yoğun bakımda olmak üzere 1271 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da 21 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişi daha virüse yakalandığını açıkladı.

Aktif vakalardan 30'unun daha sağlığına kavuştuğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, 720 aktif vakadan 43'ünün hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

???????Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 813 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar