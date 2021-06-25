Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi

Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi
BBC - Haberler | Dünya

İsrail, Covid-19 önlemlerini kaldırdıktan birkaç gün sonra yeni vakalardaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.

İsrail, Covid-19 önlemlerini kaldırdıktan birkaç gün sonra yeni vakalardaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu geri getirdi.

Ay başında yeni vaka sayısı sıfıra kadar inen İsrail'de günlük vakalar 100'ün üzerine çıktı. Vakaların çoğunun ülke dışından girenlerden kaynaklanan Delta varyantı bağlantılı olduğu belirtildi.

İsrail, Covid-19 ile mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Dünyada en hızlı aşılama programının uygulandığı İsrail'de 9,3 milyonluk yarısından fazlası kısmen veya tamamen bağışıklık kazandı.

Ancak İsrail'in koronavirüsle mücadeleden sorumlu yetkilisi Nachman Ash, kısıtlamaların kaldırılmasından 10 gün sonra, Perşembe günü yaptığı açıklamada artan vakalar nedeniyle kapalı alanlarda yeniden maske takılması gerektiğini söyledi.

Radyo kanalına konuşan Ash, "Her geçen gün sayıların katlandığını görüyoruz. Kaygı veren bir diğer mesele de enfeksiyonların yayılması" dedi.

Ülkede vaka sayılarında en fazla artışın görüldüğü kuzey şehri Binyamina Çarşamba günü "kırmızı bölge" ilan edildi. Aylar sonra ilk defa bir şehir kırmızı listeye alınmış oldu.

İsrail ayrıca aşılanan turistlerin ülkeye giriş iznini de bir ay erteledi.

İsrail, 2019'un sonlarında salgından en çok etkilenen ülkelerden biriydi. Ocak ayında haftalık vaka sayıları 60 bini buluyordu. Ülkede üç defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve vaka sayılarında büyük oranda düşüş görüldü.

Aşılama programının da hızlandırılması üzerine bağışıklık kazananların oranı da arttı.

İsrail'de Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 6.400'den fazla.

BBC
Hindistan'da yaşlı kadına zorla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da yaşlı kadına zorla Kovid-19 aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Delta varyantı: İsrail'de artan vakalar nedeniyle kapalı alanda maske zorunluluğu geri getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:11:45. #1.14#

title