Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: "Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: "Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik"

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Sağlık

Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: "Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik" Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı Milli bisikletçi Gökay Konuk: "Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor" Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Gökay ve...

Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: "Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik"

Kardeşiyle birlikte Delta varyanta yakalanan milli bisikletçiden aşı uyarısı

Milli bisikletçi Gökay Konuk: "Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk, Korona virüs Delta varyantına yakalandı. Aşı yaptırmadıklarını belirten Gökay Konuk, karantinadaki hasta yatağında aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

Eskişehir'de yaşayan ve vakitlerinin büyük bir kısmını doğayla iç içe antrenman yaparak geçiren milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk Korona virüse yakalandı. Markete gitmek için evden dışarı çıkan Eda Konuk, birkaç gün içerisinde hastalık belirtilerini göstermeye başladı ve yapılan kontrollerde virüse yakalandığı tespit edildi. Kardeşinin karantinaya alınması üzerine antrenmanlarına ara veren Gökay Konuk ise ailesiyle Sarıcakaya ilçesindeki evine gitti. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı gibi semptomlardan etkilenen Gökay Konuk, PCR testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Konuk'a doktoru, virüsün Delta varyantına yakalandığını söyledi. Kardeşi Eda Konuk'un hastalığı daha ağır atlattığını ifade eden Gökay Konuk, evinde aşının önemini anlatan bir video hazırladı.

"Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor"

Hastalığı evinde geçiren milli sporcu, Korona virüsün hafife alınmaması gerektiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Dayanılmaz ağrılar yaşadığını aktaran Konuk, "Zamanımızın büyük çoğunluğunu antrenman ve sportif faaliyetlerle geçiriyoruz ve devamlı doğadayız. Şehirde fazla bulunmuyoruz. Buna rağmen ihtiyaçlarımızı gidermek adına kardeşim Eda maskeli bir şekilde markete giderek alışverişini yaptı. 2 gün sonra bel ve sırt ağrısı başladı ve halsizlik yaşadı. Ağrılar dayanılmaz bir hal alınca hastaneye gittik. Test sonucu pozitif çıkınca kardeşim, annem ve babamı karantinaya aldılar. Ben de eşimi ve oğlumu alıp Sarıcakaya'daki evime gittim. 2 gün sonra da beni Sarıcakaya'da yakaladı. Şiddetli bir bel ağrısı yaşadım. Ağır yük kaldırmama bağladım doktor ağrı kesici iğne ile tedavi uyguladı ancak geçmeyince şüphelendim. Daha önce böyle bir ağrı yaşamamıştım. PCR testi yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Ağrılar belli saatlerde dayanılmaz oluyor. 3'üncü günden sonra tat ve koku alma duyumu kaybettim. Tüm gücümle savaşıyorum ama çok zor. Akşamları üşüme geliyor titriyorum, yer yer öksürük geliyor" diye konuştu.

"Ülkemizde aşı sıkıntısı yokken aşınızı olun"

Aşı olmaları durumunda kardeşiyle birlikte hastalığı daha hafif atlatabileceklerini söyleyen Konuk, "Eda'ya göre biraz iyiyim, umarım hasarsız atlatırız. Yurtdışı yarışımız vardı Türkiye şampiyonamız vardı. Bütün çalışmalarımızı ufacık bir virüs çaldı ama kazanan biz olacağız. Mutlaka aşı yaptırmak gerekiyor. Biz henüz aşı yaptırmamıştık. Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik. Hastalığın şiddeti değişerek artıyor önlem almak lazım. Virüs aramızda. Avrupa'da bile aşı için sıra bekleniyor. Ülkemizde aşı sıkıntısı yokken aşınızı olun" dedi.

Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: 'Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik'
Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: 'Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik'
Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: 'Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik'
Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: 'Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 46 kişi vefat etti, 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi
Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi
Bu hızla koronavirüs biter! Bakan Koca'dan peş peşe birinci ve ikinci doz aşı müjdesi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Şeyma Subaşı Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Delta varyanta yakalanan milli bisikletçi: "Aşı olsaydık belki çok daha hafif atlatabilirdik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 10:13:28. #1.16#

title