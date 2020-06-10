Delphi Technologies'den Yeni Yakıt Yönetimi Programı Delphi Technologies, bu yıl içerisinde başlatmayı planladığı yeni yakıt yönetimi programıyla 200 adedin üzerinde yeni parçayı kademeli olarak devreye almayı planlıyor.

Delphi Technologies, bu yıl içerisinde başlatmayı planladığı yeni yakıt yönetimi programıyla 200 adedin üzerinde yeni parçayı kademeli olarak devreye almayı planlıyor.

Söz konusu yeni ürünlerle birlikte 1000 adedin üzerinde ürün çeşitliliği sağlayacak olan şirket, böylece tüm otomotiv markalarının en güncel yakıt pompaları, modülleri ve montaj çözümlerini içine alan 12 binden fazla uygulamaya hitap etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Delphi Technologies; yeni yakıt modülleri, elektronik ve hidro-mekanik arıza tespit araçları ve uzman teknik destek de dahil olmak üzere birçok çözümü satış sonrası sektörüne sunarken, özel servislere de araç marka modeli farketmeksizin orijinal ekipman kalitesinde yakıt sistemi onarım çözümleri fırsatı sağlıyor. Delphi Technologies, uzmanlığı paralelinde 2020 yılı sonuna kadar Avrupa araç parkının yüzde 90'ını kapsamayı ve birikimiyle satış sonrası sektörünü yakıt sistemleri konusunda maksimum erişilebilirliğe taşımayı amaçlıyor.

Teknisyenler becerilerini Delphi ile geliştiriyor

Günümüzde üretilen yakıt pompalarına gelişmiş elektronik devrelerin entegre edilmesi neticesinde ortaya çıkan arıza tespit cihazları ihtiyacını, Delphi Technologies 80 yıllık birikimiyle karşılıyor. Şirketin orijinal ekipman kalitesindeki DS arıza tespit cihazı; 55 araç markası ve tam 2010 araç modelini destekliyor. Teknisyenlere ise yakıt basınç regülatörünü test etme, yakıt pompası adaptasyon değerlerini ayarlama ve yakıt pompasını etkinleştirme, devre dışı bırakma gibi teknik beceriler kazandırıyor. Satış sonrası teknisyenleri, çevrimiçi destek ve özel yardım hattı sayesinde, araç sahibini memnun eden ve buna bağlı olarak müşteri devamlılığını da sağlayan pratik ve sorunsuz bir onarım gerçekleştirebiliyorlar.

Delphi, en güncel yakıt sistemi yeniliklerini sunuyor

Delphi Technologies'in yakıt pompaları, Volkswagen ve PSA dahil olmak üzere dünya çapında yedi milyondan fazla araçta orijinal ekipman olarak kullanılıyor. Ayrıca şirketin ürün gamının tamamı; yakıt modülü ve pompa tasarımında 30'dan fazla orijinal ekipman inovasyonu ve 150 patent dahil olmak üzere şirketlerin teknolojik öncülüğünden yararlanıyor. Delphi Technologies bünyesindeki yenilikçi çözümler arasında; birçok malzemeden daha uzun süre dayanan anodize alüminyum pompa bileşenleri, pompa sargılarını korozyona karşı koruyan yoğun sargılı armatür ve satış sonrası uygulamalarda bakıra göre iki kat daha dayanıklı olan yeni karbon komütatörler yer alıyor. Ayrıca kalitesi ve rengiyle ayrışan elektrikli mavi yakıt pompası kapağı, modül üstü kapağı ve filtre gibi tüm benzin uygulamaları da Delphi Technologies farkını ortaya koyuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Delphi Technologies Aftermarket – EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Jean-Francois Bouveyron, uzun zamandır Kuzey Amerika'nın lider yakıt sistemleri sağlayıcısı olduklarını ve bu uzmanlığı Avrupa'ya fazlasıyla getirmenin heyecanını taşıdıklarını belirtti. Bouveyron, "Köklü bir orijinal ekipman geçmişi ve yenilikçi satış sonrası çözümlerini bir araya getirerek her iki dünyanın en iyisini sunuyoruz. Böylece müşterilerimizin tüm ürün, test ve eğitim ihtiyaçlarını, her yönüyle kapsayan bir çözümle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.