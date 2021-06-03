Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi

Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan uluslararası denetim firması Deloitte, Malezya hükümetine ödemeyi kabul ettiği 80 milyon ABD dolarının ödemesini gerçekleştirdi.

KUALA Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu ortaya çıkan uluslararası denetim firması Deloitte, Malezya hükümetine ödemeyi kabul ettiği 80 milyon ABD dolarının ödemesini gerçekleştirdi.

Malezya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uzlaşma bedeli kapsamında Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödeme yaptığını doğruladı.

Açıklamada hükümetin, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantısı olduğu tespit edilen İngiltere merkezli teftiş firması KPMG International ile de tazminat ödemesi için müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

Maliye Bakanlığından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, Deloitte'in Malezya hükümetine 80 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Hükümet ayrıca 22 Ocak'ta, 1MDB'den yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 3,8 milyar doların ülkeye tekrar transfer edildiğini açıklamıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 07:03:29. #1.16#

title