Deloitte, yıllık gelir vergisi beyanındaki yeni dönemi anlattı

Deloitte tarafından düzenlenen webinar'da, yıllık gelir vergisi beyanındaki yeni dönem ve dikkat edilecek hususlar ele alındı.

Deloitte tarafından düzenlenen webinar'da, yıllık gelir vergisi beyanındaki yeni dönem ve dikkat edilecek hususlar ele alındı.

Düzenlenen webinar'da Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Direktörlerinden Barbaros Yeşin ve Kıdemli Vergi Müdürlerinden Sabire Çolak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan yeni dönem hakkında bilgi verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Barbaros Yeşin, ücretin vergilendirilmesinin 2019 sonuna kadar sadece işverenler tarafından bordro üzerinde yapılan kesintilerin muhtasar beyannamenin tahakkuk ettirilmesi ile yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ancak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayatımıza hem yeni bir gelir vergisi oranı girdi hem de mükellefler için yıllık gelir vergisi beyannamesi zorunluluğu getirildi. 7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' ve 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan '311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği' ile birlikte 2020 beyanname döneminden itibaren uygulanmak üzere ücretlerin beyan esaslarına bazı değişiklikler getirilmiştir."

Yeşin, bu değişiklikler kapsamında çalışanların, "Tek işverenden elde edilen ücret gelirinin 600 bin TL'yi aşması", "Birden fazla işveren söz konusu ise tüm işverenlerden elde edilen ücret geliri toplamının 600 bin TL'yi aşması" ve "Birden fazla işveren söz konusu olup, birden sonraki işveren veya işverenlerden alınan ücretlerin toplamının 49 bin TL'yi aşması" durumlarında artık (31 Mart'a kadar) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermelerinin gerekeceğini söyledi.

Yeni dönemin getirdikleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeşin, "Beyanname yükümlülüğü bulunan mükellefler bir yandan beyanname üzerinde artık eğitim, sağlık ve bağış gibi bazı giderlerini indirim konusu yapabilecekken, bir yandan da 600 bin TL üzeri gelir elde eden mükelleflerin artık yüzde 40 oranında gelir vergisine tabi olacağını da belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Sabire Çolak da sunumunda, 2020 öncesi yasal düzenlemenin nasıl olduğunu hatırlatarak, 2020 ve sonrasındaki düzenlemede yapılan değişiklikleri anlattı.

Toplantı sonunda Yeşin ve Çolak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu