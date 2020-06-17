Deloitte Türkiye: Restoran sektörünü sağlıklı ve taşınabilir ürünler kurtaracak Normalleşmeyle birlikte restoranlarda öne çıkan "taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin" işletmelere ilgiyi tekrar artırması bekleniyor.

Normalleşmeyle birlikte restoranlarda öne çıkan "taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin" işletmelere ilgiyi tekrar artırması bekleniyor.

Deloitte Türkiye, "Kovid-19 Etkisinde Restoran Sektörünün Bugünü ve Geleceği" raporunu yayımladı. Salgının yeme-içme sektörüne etkisinin araştırıldığı rapora göre, değişen ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni fikirler, bu fikirlerin test edilmesi ve hayata geçirilmesi pandemi döneminin sektörde yarattığı etkiyi minimum hale getirmeye yardımcı olacak.

Türkiye'de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışanla faaliyet gösteren yeme-içme sektörü, alınan inisiyatif ve yeniliklerle tüketicilerini yeniden kazanmaya odaklanacak.

Salgın sırasında değişen tüketici davranışları ve normalleşme süreci boyunca restoranlarda alınacak önlemler düşünüldüğünde keyif ve sosyalleşme ile özdeşleştirilen işletmeler, eski cazibelerini yitiriyor. Normalleşme sürecinde müşterilerini geri kazanmayı hedefleyen işletmeler, tüketicilerin kendini güvende hissetme ihtiyacını karşılamaya ilişkin uyum faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

Yeni normalle birlikte müşteri beklentileri değişti

Normalleşme süreciyle birlikte değişen ihtiyaçlara ilişkin müşterileri bekleyen yenilikler de dikkati çekiyor. Araştırmaya göre, yeni normalde şu yenilikler bulunuyor:

"İşletmelerin masa ve yemek seçimi yapılabilen online rezervasyon araçlarını daha aktif kullanması. Karekod ve mobil ödeme gibi temassız ödeme seçeneklerinin işletmeler tarafından benimsenmesi. Taşınabilir, paketli ve sağlıklı ürünlerin öne çıkması, tarifli yemek kitleri gibi ürünlerin daha çok talep görmesi. İşletmelerin azalan talebi telafi etmek için interaktif etkinlik ve atölye çalışmalarına yönelmesi."

Yeni dönemde müşterilerin kendi siparişlerini kendilerinin aldığı dijital menülerin ve antimikrobik ekranlı tabletlerin yaygınlaşması ve tüketici tercihlerine bağlı olarak online sipariş, eve teslimat, arabaya servis gibi hizmetlerin artması bekleniyor.

Araştırmaya göre, nisanda katılımcıların yüzde 27'si restoran ve yemek hizmetlerine daha az harcama yapmayı planlarken, bu oran haziranda yüzde 13'lere kadar geriliyor.

"Restoranların dijital araçlara yatırımı sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Ulaştırma Turizm ve Hizmet Lideri Osman Arslan, gelecek dönemde restoranların dijital araçlara yönelik yatırımlarını artırmayı sürdüreceğini bildirdi.

Arslan, "Malzeme tedariki tarafında yerel ve yerelleştirilmiş tedarikçilerin, menülerde bağışıklık sistemini güçlendirecek bağışıklığı güçlendirici ürünlerin ve sosyal mesafe tedbirlerinin öneminin giderek ön plana çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA