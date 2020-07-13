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Deloitte Türkiye: İşin geleceği dayanıklılık ve esneklikte

Deloitte Türkiye'nin "COVID-19 Sonrası Çalışma Hayatının Geleceği" başlıklı raporuna göre, çalışma hayatının geleceği dayanıklılık ve esneklik temeli üzerine kurulacak.

Deloitte Türkiye: İşin geleceği dayanıklılık ve esneklikte
13.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:06

Deloitte Türkiye'nin "COVID-19 Sonrası Çalışma Hayatının Geleceği" başlıklı raporuna göre, çalışma hayatının geleceği dayanıklılık ve esneklik temeli üzerine kurulacak.

Rapora göre, çalışma hayatında yeni normale ve ofislere geri dönüşte sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir geçiş olması gerekiyor.

Ofise dönüş ve kalıcı uzaktan çalışma modeline geçiş ile beraber, kısa-orta-uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi ve fiziki ve sanal iş ortamları arasındaki etkileşimlerin kurgulanması gerekiyor.İş seyahatlerini baştan tasarlamak; bunu yaparken maliyetleri, zaman yönetimini, tüm paydaşların sağlığını, ekolojik faktörleri, müşteri ve çalışan beklentilerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.İşin geleceğinde çalışanlara sunulan yan hak paketleri mevcuda kıyasla daha esnek hale getirilerek, toplam fayda içerisinde "sağlık ve zindelik" ön plana çıkarılırken, yemek ve yol masrafları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.Stratejik karar verebilen liderler pozitif yönde ayrışacak. Mevcut lider kadrolarında yakın zamanda önemli değişiklikler yaşanabilecek. Yeni profile uygun liderleri hızla yetiştirebilmek daha önemli hale gelecek.Deloitte İnsan Yönetimi Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, yaşanılan bu süreçte tüm dünya ve çalışma hayatının adeta koca bir laboratuvara dönüştüğüne; kurumların ve çalışanların da denekler haline geldiğine, bununla birlikte herkesin bu süreçten önemli dersler çıkardığına işaret etti.Sezgin, bundan sonra böylesi olağanüstü değişimlerin etkileri karşısında çok daha hazırlıklı olmanın hedeflenmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi: "Bu salgından her şirket kendi gerçeklerinin şekillendirdiği sınırları içerisinde etkilendi. İşin geleceğini şekillendiren üç ana başlık olan iş, işgücü ve iş yeri ile ilgili belirli inisiyatifleri daha önce hayata geçirmiş şirketler, iş sürekliliğinde ve COVID-19'un yarattığı olumsuz koşulları yönetmede görece daha başarılı oldular. Bu kurumlar, işin geleceğini sanal kaynaklar, teknoloji ve yeni davranış kalıpları ile destekleyen şirketlerdi. Bu şirketler iş denildiğinde gittiğimiz bir fiziki mekanı değil, yaptığımız şeyi kast ediyorlardı."Raporda, kalıcı olarak uzaktan çalışmayı destekleyecek bir yazılım ve donanım altyapısı sağlamak, BT'nin (Bilgi Teknololojileri) görev tanımlarını, yetkinliklerini ve iş yapış şekillerini bu doğrultuda güncellemek ve evden çalışmaya devam edecek çalışanlara donanım ekipmanları sağlayarak desteklemek adına adımlar atılması gerektiği belirtiliyor. Raporda "işgücü"nün nasıl dönüşeceği beş ana başlıkta ele alınıyor. Bunlardan ilki "Senaryo Planlama ve Alternatif İşgücü Stratejileri". COVID-19 ile birlikte, iş hacimlerinin büyük ölçüde azalmasına bağlı bir refleks olarak işgücünün sayısal boyutuna odaklanıldığını ancak son dönemlerde yetkinliklerin de yeniden masaya yatırıldığı aktarılıyor. Salgın öncesinden bugüne, işgücündeki dönüşüm hamlelerinin genelde kısa vadeli ve kapsamının sınırlı olduğu; bu nedenle stratejik ve bütünsel yaklaşım eksikliğinin istenilen başarılar önünde bir engel teşkil ettiği belirtiliyor. Rapora göre İş – İşgücü – İşyeri üçlüsü arasında Covid-19 döneminde gündemde en fazla yer bulan 'işyeri' oldu. İşyeri ile ilgili gözlemler, raporda birbirlerinin tam aksi yönü gösteren iki başlık altında toplanıyor: 'Ofislere Dönüş' ve 'Kalıcı Olarak Uzaktan Çalışmaya Geçiş'. Raporda, yakın gelecekte ofislerin eski kapasitelere ulaşmalarının çok olası gözükmediğine değinilirken, bununla birlikte olağanüstü bir durum olmaz ise, ofislerin bu tenhalıklarını yitirip biraz canlanacakları belirtiliyor. Çalışma hayatında yeni normale ve ofislere geri dönüşte sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir geçiş olmasının taşıdığı öneme vurgu yapılıyor. Bir grup şirketin ofislere geri dönüş planları yaparken, tam aksi yönde inisiyatif alan şirketler de mevcut. Sezgin'e göre, geçici olarak evden çalışmayı uzun bir süre uygulayacak olanların yanı sıra, uzaktan çalışmayı artık kalıcı olarak benimsemeyi düşünen firmalar da dikkat çekiyor:

"Ofislere dönüş ve kalıcı uzaktan çalışma modeline geçişi bir arada konuşurken, kısa ve orta vadeli yaklaşımlarımız ile uzun vadedeki stratejilerimizi ayrıştırmamızda, insan – teknoloji sinerjisine odaklanmamızda, ayrıca fiziki ve sanal iş ortamları arasındaki etkileşimleri kurgulamamızda fayda var."


Kaynak: DHA

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