Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nın kazananları açıklandı

Deloitte Türkiye, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini açıkladı.

Deloitte Türkiye, bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini açıkladı.

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı ile geleceğin şirketlerine destek olabilmek, onların kurumsallaşmasına yardımcı olabilmek, iyi fikirlerin de önünü açabilmek gibi hedeflerle 15 yıldır Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiğini söyledi.

Geçen yıl iş hayatının tahmin edilemez ve muhtemelen de geri dönülemez şekilde değiştiğini belirten Aslantaş, "İletişim ve teknoloji şirketleri, günlük hayatımızın artan şekilde vazgeçilmezleri olmaya başladı. Fast 50'nin bu yılki teması hızlı ve devamlı. Biz de Fast 50'yi hızla ve devamlı olarak dönüştürmeye çalışıyoruz, yeni eklediğimiz kategoriler de bunun bir parçası. İyi fikirlerin vücut bulduğu bu şirketlere ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisi artıyor. Gelecek yıllarda Türkiye'deki birleşme ve satın alma aktivitesinin teknoloji firmalarına odaklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Facebook Türkiye Ticari Direktörü İlke Çarkçı Toptaş da global bir teknoloji şirketi olarak, sundukları çeşitli programlarla Türkiye'de her ölçekten işletmenin büyüyerek ülke ekonomisine fayda sağlamasını mümkün kılmak için çok çalıştıklarını belirtti.

Bu doğrultuda, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 programını gururla desteklediklerini söyleyen Çarkçı, "Program kapsamında sunduğumuz 'Cross-Border' ve 'Women in Tech' özel ödülleri de bu desteğimizin önemli birer parçası. Facebook olarak, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinin önümüzdeki yıllarda da benzer sektörlerden farklı şirketlere de yol gösterme konusunda katkı sağlayacağını umuyoruz." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Etkinlikte verilen bilgiye göre, Facebook'un desteği ile bu yıl 15'incisi çevrim içi olarak düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı kapsamında Yolcu360, yüzde 10 bin 632'lik büyüme ile birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yolcu360'ı, sırasıyla yüzde 3 bin 404'lük büyüme ile Zero Density ve yüzde 3 bin 277 büyüme ile BluTV takip etti.

Son 4 yıllık net satış gelirlerinin büyüme oranı dikkate alınarak belirlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda bu yıl ilk defa Runner Ups ödülleri de verildi. Yerel ve global teknoloji ekosisteminde daha çok şirketin kendini tanıtmasına destek olabilmek adına, 3 yaşını doldurmuş şirketlerin değerlendirmeye alındığı Runner Ups ödüllerinde birincilik ödülü yüzde 4 bin 921'lik bir büyüme ile İstegelsin'in oldu.

Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ikinci kez Facebook tarafından "Women in Tech" ve "Cross-Border" özel ödülleri de verildi.

Kadının teknoloji sektörüne katılımını ve yönetimde söz sahibi olmasını destekleyen Aköde-Tosla "Women in Tech" ödülüne layık görülürken, cirosunun önemli bir bölümünü yurt dışı operasyonlardan elde eden teknoloji şirketlerine verilen "Cross-Border" ödülünün sahibi ise Teknasyon oldu.

2019 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon avro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin listelendiği "Big Stars" ödülünü ise Aselsan, Aselsannet, Karel, İnnova Bilişim Çözümleri ve Logo Yazılım aldı.

Öte yandan, Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı'nda yer alan şirketler, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA Fast 500 Programı'na da aday olmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip