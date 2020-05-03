Deloitte: Perakende sektörü önemli sınav verecek
03.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:21
Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, "Salgın nedeniyle kalabalık yerlerden kaçınmaya şartlanan tüketiciler belirli bir süre alışveriş merkezleri ve mağazalar gibi yerleri tercih etmeyecek, iletişim kampanyaları düzenlemek geri dönüşü hızlandırabilir" dedi.
Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, "Salgın nedeniyle kalabalık yerlerden kaçınmaya şartlanan tüketiciler belirli bir süre alışveriş merkezleri ve mağazalar gibi yerleri tercih etmeyecek, iletişim kampanyaları düzenlemek geri dönüşü hızlandırabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com