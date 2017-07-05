Dellal'lar, Nasreddin Hoca Şenliği'ne Davet Etti

58. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Dellal'lar Akşehir'in cadde ve sokaklarını gezerek halkı etkinliklere çağırdı.



Davul çalarak Akşehir Belediye binasına gelen dellallar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan bahşiş alarak Başkan Akkaya'ya davul çaldırdılar.



Şenliğin Akşehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Akkaya, "58 yıldır Nasreddin Hoca Şenlikleri yapılıyor. Bu şenliklerle birlikte Hocamızı hem yad ediyor, hem de anıyoruz. Hocamızın mesajlarını tekrar vurguluyor ve iletiyoruz. Bu şenliğin ilçemizin tanıtımına ve Nasreddin Hoca'mızın daha iyi tanınmasına, birliğimizin ve beraberliğimizin daha da artmasına vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.





Daha sonra dellallar cadde ve sokaklarında dolaşıp davul çalarak şenliğin başladığını ilan ederek tüm herkesi şenliğe davet ettiler.