Della Miles'ten yetenekli Türk gençleri için özel proje

26.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:28

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, dans, müzik, koreografi başta olmak üzere yetenekli Türk gençlerini eğitip, dünya vizyonuna çıkarmayı hedeflediği özel projesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi dünya yıldızları ile aynı sahneyi paylaşan ünlü soul rock müzik sanatçısı Della Miles, yetenekli Türk gençlerinin eğitimi için harekete geçti. İki aydır Avrupa ve ABD'de konser turnesinde olan Miles, başta dans, müzik, koreografi alanında olmak üzere yetenekli gençleri eğitip, dünya vizyonuna çıkarmayı hedeflediği özel projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Önümüzdeki yıl hayata geçmesi beklenen proje kapsamında yetiştirilecek yetenekli gençlerin, Türkiye'nin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ile ABD'de çeşitli konser ve etkinliklerde sahne almalarının sağlanacağı belirtildi. Yüzde 80'i Türkçe, yüzde 20'si İngilizce olarak verilecek eğitimi Miles, bizzat kendi yönetecek. Miles, "Bu coğrafya binlerce yıllık birikimi ile genç ve dinamik insanlarla dolu. Dans, müzik, koreografi başta olmak üzere keşfedilmemiş gençleri eğitip dünya vizyonuna çıkartmak istiyorum. Hem bu güzel kültürü hem de bu güzel kültürün gençleri için elimden geleni yapacağım" dedi.

Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yetenekler arıyorum. Şarkıcılar, dansçılar, kadın rock kemancı, koreograflar, saç ve makyaj sanatçıları. Eğer biraz olsun İngilizce konuşup, şarkı söyleyebiliyorsanız, bu büyük bir avantaj. İlgilenirseniz, bu maceranın bir parçası olmak isterseniz lütfen 'dellamiles@yahoo.com' adresine mail atınız."

Miles, paylaşımında projede yer almak isteyen gençlerden, özgeçmişleri ve fotoğraflarının yanın sıra profesyonel veya evde çekilmiş performans videoları mail adresine göndermelerini de istedi.

Kaynak: DHA