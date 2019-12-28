Della Miles kimdir? Della Miles hayatı ve biyografisi!

28.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:12

Müslüman olan Amerikalı sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ben de Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" dedi. Yaşana gelişme sonrası Della Miles kimdir ve Della Miles hayatı ve biyografisi gibi konualr merak edildi.

DELLA MİLES KİMDİR?

Della Miles, ABD'li şarkıcı, yorumcu ve söz yazarıdır.

Della Miles, Houston, Teksas'ta, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisi caz piyanisti olan babası, onu Miles Davis ve Ella Fitzgerald'ın eserlerine erken yaşlarda tanıştırdı. Gençken Della Miles, müzik endüstrisinin onun farkına vardığı Los Angeles'a taşındı ve Michael Jackson müzikali "Sisterella" daki ana karakter "Ella" için işe alındı.

Della Miles, lise sırasında Houston ve çevresindeki kulüplerde sahne aldı ve ceza hukuku konusunda, Whitney Houstons arka plan şarkıcısı olmayı seçti.

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li Della Miles, Türkiye'de Müslüman oldu. Şarkıcılığın yanında şarkı yazarlığı da yapan Della Miles, Teksas'ta dünyaya geldi.

Della Miles, 2018'den beri Ege Denizi'nde bir koy olan Muğla-Dalyan'da yaşıyor.

DELLA MİLES ALBÜMLERİ

Uncivilized (2001)

Feel Alright feat. Della Miles (2002)

Follow Me The D-Tour (2003)

All My Life (2003)

Simple Days (2012)