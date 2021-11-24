'Delirten hastalık'ta 5 dişinden oldu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de Fahriye Varan (71), genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji nedeniyle 5 dişini çektirdi. Rahatsızlığın nörolojik olduğunu öğrenen Varan, geçirdiği operasyonla büyük acı veren ağrılarından kurtulup, sağlığına kavuştu.

İzmir'de yaşayan Fahriye Varan, 1,5 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı, diş ağrısı sanarak defalarca doktora gitti. Yemek yerken bile zorlanan Varan, çürük 5 dişini çektirdi ancak ağrıları geçmedi. Varan, ağrılarının nedeninin genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji olduğunu öğrendi. Fahriye Varan, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un girdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.