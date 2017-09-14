Delimonti ile "Yol Hikayeleri" Eylül Ayında da Devam Ediyor

Ürünlerin tedariği ve üretimine dair hazırladığı mini video serisini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Delimonti ekibi; Eylül ayı boyunca çam balı, mısır unu, Gökova mahsulleriyle yapılan reçeller ve doğal peynir üretimine dair keyifli bilgileri meraklılarına aktarıyor.

Misafirlerinin beğenisine sunduğu ürünlerin tüm üretim süreçlerini yerinde takip eden Delimonti ekibi; Eylül ayında çam balının lezzetini borçlu olduğu kara kekik, mısır unu, doğal çilek ve karadut reçeli ile kaşar ve Ezine peyniri gibi ürünlerin hikâyelerini takipçileri ile paylaşıyor. Delimonti'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolarda; Kıran Dağı'nda üretilen katkısız çam balına kara kekiğin kattığı özel lezzet, su değirmeniyle öğütülen doğal mısır ununun kalitesi, asgari miktarda şekerle hazırlanan doğal reçellerin iştah kabartan aroması ve doğru peynir üretiminin püf noktaları anlatılıyor.

Delimonti'nin menüsünde sunduğu ve gastronomi marketinde lezzet düşkünleri ile buluşturduğu ürünlere ait videolar ve bilgiler, Eylül ayı boyunca sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

