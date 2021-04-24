Bakan Kasapoğlu: "Deliller yerine lobiler üzerinden yürütülen 1915 olaylarına ilişkin bu kirli propagandayı kınıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine ilişkin, "Tarihi gerçeklerle çelişen, deliller yerine lobiler üzerinden yürütülen 1915 olaylarına ilişkin bu kirli propagandayı kınıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde "Ermeni soykırımı" ifadesine ilişkin, "Tarihi gerçeklerle çelişen, deliller yerine lobiler üzerinden yürütülen 1915 olaylarına ilişkin bu kirli propagandayı kınıyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki yüzlü ve menfaat odaklı politikalarla tarihin gerçeklerini değiştiremezsiniz. Tarihi gerçeklerle çelişen, deliller yerine lobiler üzerinden yürütülen 1915 olaylarına ilişkin bu kirli propagandayı kınıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı