Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç yaralandı
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Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç yaralandı

BURSA'da Deliklitaş Mağarası'nda 15 metre yükseklikten düşüp, ayak bileğini kıran Ozan Özer (25), itfaiye tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Deliklitaş Mağarası'nda 15 metreden düşen genç yaralandı
10.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27

BURSA'da Deliklitaş Mağarası'nda 15 metre yükseklikten düşüp, ayak bileğini kıran Ozan Özer (25), itfaiye tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi'nde meydana geldi. Mesire alanı olan bölgeye gelen Ozan Özer, 50 metre uzunluğundaki Deliklitaş Mağarası'na girdi. Mağaranın çıkış noktasındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Özer, ayağının kayması sonucu 15 metre yükseklikten düştü. Ayak bileği kırılan ve kayalıklara sürtünme yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özer, düştüğü yerden kalkamayınca bağırarak yardım istedi. Özer'in düştüğünü fark eden kişiler, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye kurtarma ekibi, 112 Acil Servis ekiplerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Özer'i kurtardı. Dere yatağından yaklaşık 50 metre sedye ile taşınan Ozan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

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