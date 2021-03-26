'Delikanlı' Fırat ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİKocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fırat K., Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia etti.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Fırat K., Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini iddia etti. Engin E. ile M.A. aracılığıyla tanıştığını belirten Fırat K., olay günü Engin E.'nin İzmit'te yürüyüş yolunda anahtarlık sattığını belirterek, daha sonra 4 arkadaş birlikte alkol aldıklarını söyledi. Fırat K. bu sırada Engin E.'nin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve tacizde bulunduğunu ileri sürerek, alkolün etkisiyle kendisini kaybederek Engin E.'yi dövdüğünü, Engin E.'nin telefonunu alıp görüntülerini çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaştırdığını söyledi.M.A. ise ifadesinde, Fırat K.'nin Engin E.'nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler görünce tepki göstererek saldırdığını, daha hep beraber Engin E.'nin yüzüne tükürdüklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ