Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor!

Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi.

Kulak zarı, dış kulak ile gelen seslerin toplanarak orta kulak yoluyla iletilmesini sağlar. Ama aynı zamanda dış kulak ile orta kulak arasında önemli bir bariyer görevi yapar.

Kulak zarı delik olduğu zaman, kulağa kaçan sular enfeksiyona neden olarak kulağın akmasına neden olur. Bu akıntılar işitmeyi sağlayan kemiklerde erimeye neden olarak işitmede kalıcı hasarlar oluşturur. Kulak Zarı 15-20 desibel işitmeyi arttırır.Eğer delik olursa 15-20 desibel işitme azalır.

Kulak zarında bir delik varsa denize veya havuza girildiği zaman veya kendiliğinden de kulakta enfeksiyon gelişir, Bu enfeksiyon işitmede kalıcı hasarlar oluşturur, hasar sadece işitme de olmayabilir. Yüz felci, menenjit, baş dönmesi, beyin apsesi, kulak apsesi gibi enfeksiyonlara da neden olabilir.

Kulak zarı neden delinir veya yırtılır ?

Çocuklukta geçirilen kulak zarı iltihapları, kulak ile burun arasındaki östaki borusu problemleri, bazı aşıların yaptırılmaması veya eksik kalması, yapısal problemler, travmatik nedenler ve Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak delik kalabilir.

Travmatik nedenlere bağlı kulak zarı delinmiş ise kulak zarı kendini 1 aylık sürede yenileyebilir. Bu süre içerisinde yenilenmemiş ise kalıcı olarak delik kalır. Çocukluk döneminde kulak zarının delik olması işitme kaybına neden olarak eğitimde yaşıtlarına göre geri kalmaya neden olur. İleri yaşlarda ise yaşlılığa bağlı işitme kaybına kulak zarının delik olması nedeni ile eklenen işitme kaybı eklenince iletişim daha da kötüleşir. Orta yaş grubunda ise kulak zarı sosyal yaşamı kısıtlayıcı rol oynar.

Günümüzde teknolojinin verdiği imkanlar ile bu problemi çözmek artık çok kolay.

Eskiden kulak arkasından açılan ve baş sarılan yöntemler günümüzde kullanılmıyor.Güncel teknolojide kulak zarının Endoskopi ile kulak kanalı içerisinden kıkırdak ile tamiri kolayca mümkün.Bu işlem oldukça kolay olup ameliyat olan kişinin sosyal hayatını önemli ölçüde etkilemiyor.

Kulak zarı delik olduğu için denize havuza girmekte zorlananlar duş alırken kulağına su kaçacak diye endişe duyanlar.Kulak zarı delik olduğu için konuşurken iletişim problemi yaşayanlar bu problemden kolaylıkla kurtulabilirler.

Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor!

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Mehtap Ar Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Bülent Uygun Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:31:46. #1.15#

title