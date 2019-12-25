Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu
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Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

25.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31
Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu

'nin ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve talepleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Kırıkkale'nin Delice ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla kahvaltı programı düzenlendi. Özel bir restoranda düzenlenen programa Kırıkkale Ramazan Can, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belediye Başkanı Nuh şahin ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara katıldı. Kahvaltı programının ardından köylere yapılan yatırımlarla alakalı istişarelerde bulunuldu. Daha sonra muhtarların sorun ve talepleri ele alındı. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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