Delice'de bu yıl 150 bin fidan üretimi yapılacak

03.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:34

Delice Kaymakamı Saliha Karataş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Delice Fidan Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilen 85 bin liralık bütçe ile Delice Belediyesinin Delice Üzüm Üreticileri Birliğine tahsis edilen 2 dekarlık araziye Fidan Üretim Tesisi kurulduğu belirtildi.

Burada elde edilen uyumlu çeşidin devamlılığının sağlandığı ifade edilen açıklamada, Kırıkkale çiftçisine ihtiyaç duyacağı üzüm fidanın temin edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Yılmaz, "Bu projemizde Kırıkkale Üniversitesi ve Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içerisinde çalışarak ilimiz çiftçisine önemli bir hizmet sunduk. Bu yıl için 150 bin standart fidan üretimi yapacağız. Tesis üretime devam ediyor. İlimizde çeşit ıslahı ve verim artışına yönelik çalışmalarımız da artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA