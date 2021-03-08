- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı
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- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı

08.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:41

- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde delice cinsi ağaçlardan elde edilen zeytin yağının şifalı olduğu iddia edildi.

- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde delice cinsi ağaçlardan elde edilen zeytin yağının şifalı olduğu iddia edildi.

Burhaniye yöresinde zeytin hasadı tamamlanırken, Taner Özen, delice zeytin yağı üretti. Zeytin yağının bağışıklığı artıran yiyeceklerin başında geldiğini anlatan Taner Özen, yabani zeytinlerden elde edilen delice zeytin yağının şifa kaynağı olduğunu söyledi. Çocukluğundan beri zeytinciliğin içinde olduğunu kaydeden 35 yaşındaki Taner Özen, "Yöremizde çok kaliteli zeytin yağları üretilmektedir. Pandemi ile birlikte, zeytin yağı bağışıklığı güçlendiren yiyeceklerin başında gelmektedir. Kendi üretimimiz olan zeytin yağlarının yanında delice zeytin yağını da ilk kez ürettik. Delice yağı bağışıklığı güçlendiren ve cildi gençleştiren bir yağ. Antiviral özelliğiyle de çok önemli bir yağ. Biz bu yağı ilk kez ürettik. Bu pandemi döneminde daha çok insanın faydalanmasını istiyoruz" dedi.

(FT-EME-MŞ)

- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı
- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı
- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı
- Delice cinsi ağaçlardan üretilen zeytin yağı şifa kaynağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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