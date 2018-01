Delican'dan Yeni Yıl Mesajı

Yeni yıl mesajı yayımlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, "2017 yılında yaşadıklarımız da yeni yılın bir sıçrama yılı olacağını gösteriyor. İnsanımızın sosyal ve ekonomik alanda refahını sağlayacak, dünya üzerinde onurunu ve birliğini koruyacak, her türlü fedakarlığı göstererek 2019 yılına hazırlanacağız" dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican yeni yıl mesajı yayımladı. Delican mesajında, 2016'dan başlayarak geçen yıl boyunca yaşananların, ülkemiz için 2018 yılının her açıdan bir sıçrama yılı olmasını beraberinde getireceğine vurgu yaptı. Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican yeni yıl mesajında şunları kaydetti: "Her şeyden önce karşıladığımız 2018 yılının, milletimiz ve ülkemiz için birliğin, dirliğin, huzur ve güvenliğin yılı olmasını dilerim. Özellikle son birkaç yılı ihanet ve kumpasların gölgesinde geçirirken; PKK ve FETÖ gibi terör odaklarının oluşturduğu hezimetlerle baş etmeye çalışırken hedeflerimizden de sapmadık. Kendi içinde ve dünyada Cumhuriyetin 100. yılındaki konumunu planlayan ve hızla güçlenen bir Türkiye'nin tesisi için çalıştık. 2017 yılında yaşadıklarımız da yeni yılın bir sıçrama yılı olacağını gösteriyor. Bunu, milletimizin birlik ruhu ve inancıyla hep beraber başaracağız. Ülkemizde ve bölgemizde kendisine zulüm ve haksızlığı yöntem edinmiş hiçbir güce ve girişime izin vermeyeceğiz. Bizim için ülkemizin hak ve hukukunu gasp eden, etmeye yeltenen her kim olursa olsun karşılığını fazlasıyla alacaktır."



"2019 yılına hazırlanacağız"



Mesajında "2018 yılında da bizi ayakta tutan ve güçlenmemizin formülünü elden bırakmayacağız" diyen Delican, şu ifadelere yer verdi: "Vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın birliği şiarımızı terk etmeden adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Huzur ve güvenliğimiz için, kalkınmamız için reformlarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İnsanımızın sosyal ve ekonomik alanda refahını sağlayacak, dünya üzerinde onurunu ve birliğini koruyacak, her türlü fedakarlığı göstererek 2019 yılına hazırlanacağız. Ülkemiz için güçlenen demokrasinin, hukuk, adalet ve güvenliğin milat yılı olacak olan 2019'un tohumlarını ekeceğimiz 2018 yılında da başarının anahtarı yine milletçe birbirimize kenetlenmemiz olacaktır. Bizim idealimiz, millete hizmet, memlekete sevda temelinde yol alır. Büyük davamızın her daim arkasındayız. O yüzden, tarihi dünyayı titreten bir medeniyetin mensupları olarak; içimizde, bölgemizde ve dünyada barışı ve adaleti yok etmeye yeltenenlere göz yummamızı, boyun eğmememizi kimse beklemesin. 2018 yılı, tüm bu gelişmelerle birlikte ülkemiz için büyük bir hazırlık yılı olacaktır ve inanıyorum ki vatansever İzmir de bu hassas sürece sağduyusu ve tercihleriyle yine öncülük edecektir." - İZMİR