Delican: "Alnım Aktır, Gönlüm Rahattır"

AK Parti İl Başkanlığı görevinden alınarak yerine AK Parti İzmir eski Milletvekili Aydın Şengül atanan Bülent Delican, değişim sürecini kişisel görmediğini belirterek, "Alnım aktır, gönlüm rahattır" dedi.

Dört yıldan bu yana AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Bülent Delican, görevden alındı. Delican'ın yerine AK Parti İzmir eski Milletvekili Aydın Şengül getirildi. Delican, makamında basın açıklaması yaptı. Delican, "Her şeyden önce bizim için siyaset yapmak; vatan ve millet aşkı ile hizmet yarışının neferi olmaktır. Ben de yola çıkış anımdan itibaren büyük yürüyüşün gönüllüsü oldum. 46 aydan beri bu görevi temsil etmeye çalıştım. Partinin kuruluş ve yola çıkış süreci itibariyle birçok görev aldım" diyerek dört büyük seçim atlattığını belirtti.

"Kişisel ikbale düşmedim"

İzmir'in her zaman kritik bir nokta olduğunu, her zaman hassas bir yerde olduğunu vurgulayan Delican, "Yaşadığım şehrin insanlarına, partimizin İzmir'e bakışını anlatmaya çalıştım. Muhalefetin İzmir değerleri üzerinden yaptığı algı siyasetini tersine değiştirmeye çalıştım. Bizim kavgamızın kimlerle ve nelere karşı olduğu bellidir. Siyaseti kişiye asla indirgemedik indirgemeyeceğiz. Millet sırtımızı yasladığımız kocaman dağdır. Kişisel ikbale düşmedim. Zalim olanlar bizim düşmanımızdır. Alnım aktır, gönlüm rahattır" diye konuştu.

"Kişisel görmüyorum"

En onurlu mevkilerden birinde bulunduğunu kaydeden Delican, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu onuru taşıyacak başka bir hizmet yarışçısına görevi devrediyorum. Kutlu yürüyüşün parçası olmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, önümüzde kongre süreçleri var. Bugüne kadar vatan millet sevdalısı hiçbir ak gönüllü yol arkadaşımın bu değişim sürecini kişisel görmeyeceğini düşünüyorum. Ben de kişisel görmüyorum. Kongreye aday olmayacağını belirtiyorum. Yaptığım veda açıklaması değil. Partimizin, davamızın, birliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz."

Delican, görevi layıkıyla sürdürdüğünü, şimdi bayrağı bir başkasına devredeceğini söyledi. - İZMİR