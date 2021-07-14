Delibaş'dan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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Delibaş'dan Rektör Karacoşkun'a ziyaret

Delibaş'dan Rektör Karacoşkun'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Elbeyli İlçe Başkanı Ekrem Delibaş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

AK Parti Elbeyli İlçe Başkanı Ekrem Delibaş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, tahıl ambarı niteliğinde olan Elbeyli'de çiftçiliğin geliştirilmesi, geleneksel tarım yöntemlerinden ziyade bilimsel yöntemlerin kullanılması, çiftçilerin bilinçlendirilmesi bağlamında yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ekrem Delibaş'a teşekkür eden Rektör Karacoşkun, üniversitenin ve hocalarının her zaman üreten, geliştiren projeleri destekleyeceğini belirtti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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